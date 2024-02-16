Kars'ta 26 Kişi Yakalandı

Kars'ta başta adam öldürme olmak üzere haklarında 30 ile 4 yıla kadar hapis cezaları bulunan 26 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; Kasten Yaralama ve Adam Öldürme suçundan 33 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.Ü. (35), Kasten Öldürmeye Teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan E.Ç.(49), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.D.(34), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 8 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.Ç.(25), Silahla Tehdit suçundan 8 yıl hapis cezası bulunan K.Y.(38) yakalanarak gözaltına alındı.

Yine Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan E.D.(21), Cinsel Taciz suçundan 1 yıl hapis cezası bulunan E.K.(30), Kasten Öldürme suçundan 6 ay 44 gün hapis cezası bulunan V.U.(42), Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.B.(31) olmak üzere toplam 26 kişi saklandıkları yerde kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan 26 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. adliyeye sevk edilen 26 kişiden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ayrıca polis ekiplerince kent genelinde yapılan uygulamalarda 6 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 51 fişek, 1 muşta ve 1 bıçak ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Uygulamaların devam edeceği öğrenildi. - KARS