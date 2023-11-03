Kars'ta 21 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2002'den beri aranan 71 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2002'den beri aranan 71 yaşındaki firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "Tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 21 yıldır aranan 71 yaşındaki H.S'nin yakalanması için ilçeye bağlı Eşmeçayır köyüne operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmaya götürüldü.

H.S. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.