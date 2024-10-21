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Kars'ta 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Kars'ta düzenlenen operasyonla, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Sahte pasaportları olduğu belirlenen göçmenlere yasal işlem başlatıldı ve idari para cezası uygulandı.

Kars'ta jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, merkez Derecik köyü mülki sınırları içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları anlaşılan 21 erkek düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, düzenlediği operasyonla 21 düzensiz göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Düzensiz göçmenlerin jandarmaya ibraz ettikleri İran pasaportlarının sahte olduğu, şahısların Afganistan uyruklu oldukları tespit edildi.

Olayla ilgili olarak adli makamlara bilgi verilerek, yasal işlem başlatıldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri tesit edilen 21 Afganistan uyruklu düzensiz göçmene 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereği toplam 479 bin 514 TL idari para cezası uygulandı.

Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Kars İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Göçmenler buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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