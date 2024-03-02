Kars'ta 2024 Kış Tatbikatı İçin Ağır Silah Atışları Yapılıyor

Kars'ta 2024 kış tatbikatı dolayısıyla ağır silah atışları yapılıyor. Atışların yapıldığı bölgeye 29 Şubat-12 Nisan 2024 ve 2 Mayıs-7 Haziran 2024 tarihleri arasında giriş çıkışlar yasaklandı.

Kış Tatbikatı-2024 içinde icra edilecek Ağır Silah Atışları çerçevesinde Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanında ağır silah atışları Bayraktar SİHA, ATAK 20 mm Top ve 2,75 inch Roket, Top, Havan, Tank Topu, Tanksavar Silah Sistemleri (ATAK Helikopter CİRİT ve L-UMTAS Atışı, TOW MILAN ve RPG-7), ZMA Topu, Roketatar, Keskin Nişancı ve Otomatik Bombaatar ve tatbikata yönelik manevra yapılacak.

İcra edilecek atışlara yönelik olarak atış alanı, 29 Şubat-12 Nisan 2024 ve 02 Mayıs-07 Haziran 2024 tarihleri arasında geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edildi.

Ağır silah atışları yapılacak günlerde gece ve gündüz dahil, koordinatları belirtilen Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı, can ve mal emniyeti bakımından tehlike arz ettiğinden bölgeye giriş ve çıkışlar yaslanırken, vatandaşlardan duyarlı ve dikkatli olmaları istedi. - KARS