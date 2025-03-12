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Kars'ta 2 Ortaokul Öğrencisinin Kaybolması Üzerine Polis Çalışmaları Başlatıldı

Kars'ta 2 Ortaokul Öğrencisinin Kaybolması Üzerine Polis Çalışmaları Başlatıldı
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Kars'ta, 14 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran'dan haber alınamayınca aileleri polis ekiplerine başvurdu. Ekipler, öğrencileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kars'ta haber alınamayan 2 ortaokul öğrencisinin bulunması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı

Kars'ın Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri 14 yaşındaki Ecenaz Demiral ve Zeynep Subaran'dan saat 12.30'dan itibaren haber alamayan aileleri polise başvurdu. Yapılan başvuru üzerine polis, iki çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Ecenaz Demiral'ın babası Ali Naci Demiral, "Ecenaz'ın üzerinde siyah eşortman, pembe kazak, mavi kot mont ve sırtında mavi çanta vardı" diyerek, kızını görenlerin durumu polise bildirmelerini istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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