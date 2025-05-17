Kars'ta 17 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Kars'ta hakkında 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan 1 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde yapılan operasyonda, "TCK-81 Kasten Öldürme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve "TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere hakkında 2 ayrı suçtan toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen E.A. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS