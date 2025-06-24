Kars'ta 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Kars'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik düzenlediği operasyonda 16 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kars'ta 17 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalar sürdürüyor.

Polis ekipleri il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmada, 16 Afganistan uyruklu ile 1 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.

Göz altına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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