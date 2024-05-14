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Kars'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, aralarında kadınların da olduğu 16 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kars'a yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen aralarında kadınların da olduğu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptıkları operasyonda, aralarında kadınların da olduğu Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Emniyete getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Kars 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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