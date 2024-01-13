Kars'ta 15 Kişi Yakalandı, 6'sı Tutuklandı

Kars'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi yakalandı. Yakalanan 15 kişiden 6'sı tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce son 1 haftada yapılan çalışmalarda; Yaralama, Hayvan hırsızlığı, Konut Dokunulmazlığı İhlal" suçundan aranan ve 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.G. (32), "Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan aranan ve 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan L.Ç. (28), "6136 SKM, Kasten Yaralama" suçundan aranan ve 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.S.K (28), "Askeri Ceza Kanununa Muhalefet ve 500? para cezası" nedeniyle aranan M.F.Y. (24), "Kasten Yaralama" suçundan aranan ve 8 ay hapis cezası bulunan M.Y.G. (23) ve "Basit Yaralama" suçundan aranan ve 5 ay hapis cezası bulunan İ.K. (40) ile çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 15 kişiden 9'u serbest bırakılırken, 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca polis ekiplerince yapılan denetim ve uygulamalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 14 fişek, 2 kesici alet ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nce denetim ve uygulamalarının aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS