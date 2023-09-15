Kars'ta 14 Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı
Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi çaldıkları 14 büyükbaş hayvanla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi çaldıkları 14 büyükbaş hayvanla suçüstü yakaladı.
İlçeye bağlı Kuzgunlu köyünde S.D'ye ait 14 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucu E.I, T.I. ve G.K'yi çalınan hayvanlarla suçüstü yakaladı. Bulunan 14 büyükbaş hayvan S.D'ye teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa