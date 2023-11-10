Kars'ta 13 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 13 yıl hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı. Yakalanan kişi adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kars'ta çeşitli suçlardan 13 yıl, 8 ay 24 gün hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda; hakkında Göçmen Kaçakçılığı, Basit Yaralama, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak veya Kabul Etmek suçlarından 13 Yıl 8 Ay 24 Gün hapis cezası ile yakalama kararı bulunan Y.A. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Y.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KARS