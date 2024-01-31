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Kars'ta 104 bin 800 makaron ele geçirildi

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Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 70 bin boş ve 34 bin 800 dolu makaron ile diğer kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Kars'ta 70 bin boş, 34 bin 800 dolu olmak üzere toplam 104 bin 800 makaron ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Arpaçay, Sarıkamış ve Selim ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 70 bin boş makaron, 34 bin 800 doldurulmuş makaron, 105 kilo kıyılmış tütün ve bin 570 boş sigara paketi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 8 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Arpaçay Kars Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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