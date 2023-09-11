Kars Sarıkamış'ta arazi anlaşmazlığında köylüler kavga etti; 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Güllüce ile Kazıkaya köylüleri arasında yaylada anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle olay kavgaya dönüştü. Köylüler arasında çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaylanın yolunun olmaması nedeniyle ambulans bölgeye ulaşamadı. Kavgada ağır yaralanan şahıs ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilirken, diğer yaralılar jandarma ekipleri tarafından ambulanslara kadar taşındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KARS