Kars polisinden 'apart' operasyonu

Sahte para ve uyuşturucu ele geçirildi

KARS - Kars'ta KOM ve Narkotik ekiplerinden 'apart' operasyonu, düzenlenen operasyonda piyasaya sürülmek üzere 38 bin 800 lira sahte para ile uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde bulunan 2 aparta operasyon düzenledi.

KOM ve Narkotik ekiplerince düzenlenen 'apart' operasyonunda yapılan aramada, 5 farklı seri numarasına sahip 776 adet 50 TL'lik olmak üzere toplam 38.800 TL. sahte para, 2 parça halinde toplam 2,90 gram metamfetamin, 2 parça halinde toplam 0,97 gram bonzai, 1 içerisinde metamfetamin bulaşığı bulunan şişe ve 2 cam aparat ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen ve haklarında TCK-191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve TCK-197 Parada Sahtecilik suçlarından işlem yapılan şüphelilerden V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.