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Kars Merkezli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 29 Gözaltı

Kars Merkezli Dolandırıcılık Çetesi Çökertildi: 29 Gözaltı
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Kars merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda sosyal medya üzerinden giyim eşyası satarak dolandırıcılık yapan 29 kişi yakalandı. Operasyon sırasında ele geçirilen 48 bin 800 dolar ve 101 bin 765 TL'nin yanı sıra çok sayıda dijital cihaz da bulundu.

Kars merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medya üzerinden giyim eşyası satarak dolandırıcılık yapan 1'i kadın 29 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden giyim eşyası satarak dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti.

Çetenin sahte sosyal medya hesaplarından giyim eşyası sattığı ve alıcının kargosu eline ulaşmayınca kişilere iade kodu gönderip banka bilgilerine ulaşarak hesaplarındaki paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından Kars'ın yanı sıra İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Siirt, Van ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat destekli operasyonlarda İstanbul'da B.E., S.A., M.İ., A.D., C.A., R.A., Y.B., İ.S., B.S., U.S., Y.A., Y.K., T.S., K.F.Ö., U.Ş., N.A., Bursa'da E.D., Konya'da A.S., E.D., Y.Y., M.Z., M.M., B.B., İzmir'de Ş.S., M.T., Siirt'te K.A., Ö.E., Van'da S.K. ve Diyarbakır'da S.A. gözaltına alınarak Kars'a getirildi.

"48 bin 800 dolar, 101 bin 765 TL ele geçirildi"

Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada; 49 cep telefonu, 44 sim kart, 10 flaş bellek, 8 hafıza kartı, 4 hard diks, 10 laptop, 2 tablet, 101 bin 765 TL ve 48 bin 800 dolar ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin suçtan elde ettiği paraları kripto üzerinden yurt dışına aktardıkları öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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