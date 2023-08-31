Kars'ın Selim ilçesinde silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı

Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.