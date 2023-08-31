Kars'ın Selim ilçesinde silahlı kavga: 2'si ağır 6 yaralı
Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ın Selim ilçesindeki hayvan pazarında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Selim Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Hayrettin ve Emrah Yıldız ile Hanefi, Aytekin, Serkan ve Kemal Karadeniz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayrettin ve Emrah Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlçede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.