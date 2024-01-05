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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otobüs kazası: 2 ölü, 8 yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazanın nedeni ise yolun kayganlaşması olarak belirtildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yolun kayganlaşmasından dolayı kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Yaralanma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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