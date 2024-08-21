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Kars İl Jandarma Komutanlığı Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirdi

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Kars İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde güvenlik ve huzuru artırmak amacıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, kimlik kontrolü, araç belgelerinin incelenmesi ve trafik kurallarının denetlenmesi gibi işlemler yaparken, vatandaşlar da güvenlik konularında bilgilendirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde güvenlik ve huzuru artırmak amacıyla "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Kars Jandarma Komutanlığı'nca uygulama kapsamında, jandarma ekipleri sabah saatlerinden itibaren bölgedeki ana arterlerde ve stratejik noktalarda denetimlerini sürdürdü. Vatandaşların kimlik bilgileri kontrol edildi, araçların belgeleri incelendi ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığı gözden geçirildi. Ayrıca, şüpheli davranışlarda bulunan kişiler ise detaylı şekilde sorgulandı.

Jandarma ekipleri, denetimlerin yanı sıra halkla da birebir iletişime geçerek, güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Vatandaşlardan, şüpheli durumları yetkililere bildirmeleri ve güvenlik önlemlerine uymaları istendi.

Uygulamanın Kars'ta genel asayişi ve kamu güvenliğini sağlama amacını taşıdığı kaydedildi. Ayrıca, bu tür uygulamaların düzenli aralıklarla devam edeceği ve halkın güvenliğinin ön planda tutulacağına dikkat çekildi.

"Vatandaşlar jandarma uygulamalarından memnun"

Öte yandan vatandaşlar, jandarma ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtti. Jandarma ekiplerince "Huzur ve Güven" uygulamalarının belirli aralıklarla süreceği öğrenildi. Uygulamalarda, metruk binalarda tek tek kontrol edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa trafik kars 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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