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Kars Hayvan Pazarı'nda Güvenlik Denetimleri Artırıldı

Kars Hayvan Pazarı'nda Güvenlik Denetimleri Artırıldı
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Kars Hayvan Pazarı'nde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 16 ayrı noktada genel asayişin sağlanması ve suçların önlenmesi için kontroller yapıldı. 314 kişinin GBT sorgulandı, 102 araç incelendi.

Kars Hayvan Pazarı'nda güvenliği sağlamak ve suçların önüne geçmek amacıyla polis ekipleri tarafından 16 ayrı noktada denetim gerçekleştirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü bağlı 42 polisin katıldığı ve 16 noktada yapılan uygulamada, genel asayiş ve huzurun sağlanması, dolandırıcılık ve sahte para konularına karşı vatandaşlar uyarıldı. Polis Hayvan Pazarı'nda 314 kişinin GBT yoklamasını yaptı, 102 araç ise sorgulandı.

Polis ekiplerince pazar giriş ve çıkışlarında kimlik kontrolleri yapılırken, hayvan taşıma araçları da titizlikle incelendi. Özellikle evrak ve belge kontrollerine ağırlık verilirken, pazar alanında huzur ve düzenin sağlanması için ekipler sahada aktif görev yaptı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerinde hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçların önüne geçmek amacıyla ekipler, hem satıcıları hem de alıcıları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi. Ayrıca, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılması halinde ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği hatırlatıldı.

Pazar esnafı ve ziyaretçiler, polis ekiplerinin denetimlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür uygulamaların hem güvenlik hem de düzen açısından önemine dikkat çekti. Denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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