Kars haberleri | Kars'ta tır sürücüsü tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Gelen Kars haberlerine göre Kars'ta tır ile çarpıştı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı. Kars'ta tır ile çarpıştı ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada, gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Uğur G. idaresindeki tır ile Recep Sarı idaresindeki otomobil çarpıştığı kazada yaralı olarak hastaneye sevk edilen tır sürücüsü Uğur G. tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan sürücü jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kars 3. Sayfa Haberler

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