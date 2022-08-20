Kars haber | Başkent'te aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi 3. Sayfa Haberleri Kars haberi: Başkent'te aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezinden görülmeye başlandı. Başkent'te aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezine indi ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde aç ve susuz kalan tilkiler şehir merkezinden görülmeye başlandı. Havaların aşırı sıcak geçmesinden etkilenen yaban hayvanları şehir merkezlerinde görülmeye başlandı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde de susuz ve aç kalan bir tilki Etimesgut'un en işlek caddesinde dolaştı. Açlıktan etkilendiği görülen tilki bir vatandaş tarafından görüntülendi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe Ankara 3. Sayfa Haberler

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