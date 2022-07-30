'Daxo' uyuşturucu tacirlerini yaktı 'Daxo' uyuşturucu tacirlerini yaktı Kars'ta uyuşturucu tacirlerini narkotik köpeği Daxo yaktı. 'Daxo' uyuşturucu tacirlerini yaktı KARS - Kars'ta uyuşturucu tacirlerini narkotik köpeği Daxo yaktı. Yorganların arasına saklanan uyuşturucu madde Daxo'nun hassas burnu sayesinde ortaya çıktı. Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Polis bir çiftliğe düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirirken olayla ilgili şüpheli 3 kişiyi ise gözaltına aldı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce tespit edilen bir çiftliğe operasyon düzenledi. Daxo narkotik köpeğiyle çiftlikte arama yapan polis ekipleri, yorganların arasına saklanmış 146,15 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet rulo halinde alüminyum folyo, 1 adet ses kayıt cihazı ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla M.Ö.ve B.T.'yigözaltına alarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Narkotik Kars 3. Sayfa Haberler

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