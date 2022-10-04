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Son dakika haberleri! Kars'ta otluk alan yangını

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Kars'ta otluk alan yangınıKARS Kars'ta çıkan örtü yangınında bir tarla baştan sona kadar yandı.

Kars'ta otluk alan yangını

KARS Kars'ta çıkan örtü yangınında bir tarla baştan sona kadar yandı. Rüzgarla birlikte ilerleyen yangın kendiliğinden söndü.

Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Çamçavuş köyünde bulunan biçilmiş tarla da bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında rüzgarın etkisiyle tarlanın bölgesinde yayıldı. Bir vatandaşın elinde kürekle müdahale etti. yangın tarlanın örtüsünün tamamen yanmasıyla kendiliğinden söndü. Yangının neden çıktığı ise bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kars 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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