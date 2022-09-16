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Kars haberi: Kars'ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti

3. Sayfa Haberleri

Gelen Kars haberine göre Kars'ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti Hırsızların üzerinden cephanelik çıktı Kars'ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti.

Kars'ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti

Hırsızların üzerinden cephanelik çıktı

KARS - Kars'ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hırsızların üzerinden adeta cephanelik çıktı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) tarafından, Susuz sınırları içerisinde hakkında hayvan hırsızlığı ve çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheli 2 kişiye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından şüpheliler JASAT timlerince düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 1 pompalı av tüfeği, 1'i kurusıkı olmak üzere 2 tabanca, 6 delici/kesici alet, 2 adet gece görüş ve gündüz görüş dürbünü, 2 el telsizi, 1 fotoğraf makinesi, 1 köpek şok cihazı ve silahlara ait 136 mermi ele geçirildi.

JASAT timlerince gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma JASAT Kars 3. Sayfa Haberler

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