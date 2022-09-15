Kars haber | Sarıkamış'ta ayı saldırısı: 1 yaralı
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Edinilen Kars haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı.
Sarıkamış Beşevler Mahallesi de hayvan otlatan Çetin Toptaş'a ayıyla karşılaştı. Toptaş ile karşı karşıya kalan ayı Toptaş'a saldırdı. Ayının darbeleriyle ağır yaralanan Çetin Toptaş, vatandaşların yardımıyla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde ilk tedavi yapılan Toptaş, daha sonra ambulansla Erzurum'a sevk edildi.
Ayının saldırdığı Toptaş'ın sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. - KARS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa