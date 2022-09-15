Kars haber | Sarıkamış'ta ayı saldırısı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Edinilen Kars haberine göre Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ayı saldırısına uğrayan 1 kişi yaralandı. Sarıkamış Beşevler Mahallesi de hayvan otlatan Çetin Toptaş'a ayıyla karşılaştı. Toptaş ile karşı karşıya kalan ayı Toptaş'a saldırdı. Ayının darbeleriyle ağır yaralanan Çetin Toptaş, vatandaşların yardımıyla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde ilk tedavi yapılan Toptaş, daha sonra ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Ayının saldırdığı Toptaş'ın sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Devlet Hastanesi Kars 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kars haber | Sarıkamış'ta ayı saldırısı: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.