Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars- Göle karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi ve buzlanmanın yoğun olduğu Kars -Göle Yolu ulaşıma kapatılırken, polis Susuz-Göle yol ayrımını güvenlik şeridiyle kapatarak araçlarının bu güzergahı kullanmasına izin vermiyor.

Öte yandan Kars-Göle karayolunun Boğatepe mevkiinde etkili olan tipiden dolayı ulaşıma kapatıldığı öğrenilirken, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin bölgede kar kürüme çalışması yaptığı öğrenildi. - KARS