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Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars-Göle karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars- Göle karayolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta etkili olan kar ve tipi ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi ve buzlanmanın yoğun olduğu Kars -Göle Yolu ulaşıma kapatılırken, polis Susuz-Göle yol ayrımını güvenlik şeridiyle kapatarak araçlarının bu güzergahı kullanmasına izin vermiyor.

Öte yandan Kars-Göle karayolunun Boğatepe mevkiinde etkili olan tipiden dolayı ulaşıma kapatıldığı öğrenilirken, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinin bölgede kar kürüme çalışması yaptığı öğrenildi. - KARS

Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

Kars-Göle kara yolu ulaşıma kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Susuz, Göle, Kars, kar, 3. Sayfa, Haberler

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