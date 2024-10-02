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Kars Çevreyolu'nda Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu

Kars Çevreyolu'nda Trafik Kazası: Maddi Hasar Oluştu
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Kars Çevreyolu Ani kavşağında meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada can kaybı ve yaralı yokken, her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenli bölge oluşturarak tahkikat başlattı.

Kars Çevreyolu Ani kavşağında meydana gelen trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Çevreyolu Kars-Ani güzergahında bulunan kavşakta meydana geldi. Ardahan istikametine doğru seyir halinde olan 35 ASG 281 plakalı araç ile Ani güzergahına seyir halindeki 34 AR 8489 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan birisi yan devrildi.

Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada her 2 araçta da maddi hasar oluştu. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri güvenli bölge oluşturarak kazaya ilişkin tahkikat başlattı.

Kontrollü şekilde trafik akışının sağlandığı karayolunda kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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