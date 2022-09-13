Kars 3. sayfa haberleri... Kars'ta hayvan hırsızlığı 3. Sayfa Haberleri Kars haberleri: Kars Merkeze bağlı Söğütlü köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi. Kars Merkeze bağlı Söğütlü köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi. Köy merasında 9 vatandaşla ait toplam 16 büyükbaş hayvan kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama köpeği ile birlikte arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışması sürüyor. - KARS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kars 3. Sayfa Haberler

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