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Kars 3. sayfa haberleri... Kars'ta hayvan hırsızlığı

3. Sayfa Haberleri

Kars 3. sayfa haberleri... Kars'ta hayvan hırsızlığı

Kars haberleri: Kars Merkeze bağlı Söğütlü köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.

Kars Merkeze bağlı Söğütlü köyünde büyükbaş hayvan hırsızlığı meydana geldi.

Köy merasında 9 vatandaşla ait toplam 16 büyükbaş hayvan kimliği henüz belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri arama köpeği ile birlikte arama çalışması başlattı.

Ekiplerin arama çalışması sürüyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kars 3. Sayfa Haberler

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