Karpuz Tezgahında Babalar Günü Sürprizi

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Karpuz Tezgahında Babalar Günü Sürprizi
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Gaziantep'te karpuz tezgahında çalışan bir baba, kızları tarafından yapılan Babalar Günü sürpriziyle duygusal anlar yaşadı. Çocuklarının getirdiği hediye ile mutluluğu yüzünden okunan baba, kızlarına sarılarak teşekkür etti.

Karpuz tezgahındaki babaya, babalar günü sürprizi duygulandırdı

Kız çocuklarından ekmeğin peşindeki babaya sürpriz

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babaya, çocukları babalar günü sürprizi yaparak hediye verdi. Amatör kameraya yansıyan o anlarda, aldığı hediyeyle yüzü gülen babanın kızlarına sarılma anları ise duygulandırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kız, babalar gününde de karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babalarına sürpriz yaptı. Aldıkları hediyeyi babalarına getiren 2 kız evlat, babalarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Çocuklarının getirdiği hediye ile yüzü gülen babanın, teşekkür ederek kızlarına sarılma anları ise duygulandırdı.

Çevredeki vatandaşları da tebessüm ettiren o anlar ise amatör bir kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEYHAN SAĞLAM - 3.Sayfa
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