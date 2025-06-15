Karpuz Tezgahında Babalar Günü Sürprizi

Karpuz tezgahındaki babaya, babalar günü sürprizi duygulandırdı

Kız çocuklarından ekmeğin peşindeki babaya sürpriz

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babaya, çocukları babalar günü sürprizi yaparak hediye verdi. Amatör kameraya yansıyan o anlarda, aldığı hediyeyle yüzü gülen babanın kızlarına sarılma anları ise duygulandırdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 kız, babalar gününde de karpuz tezgahının başında ekmeğini kazanmaya çalışan babalarına sürpriz yaptı. Aldıkları hediyeyi babalarına getiren 2 kız evlat, babalarını hem şaşırttı hem de sevindirdi. Çocuklarının getirdiği hediye ile yüzü gülen babanın, teşekkür ederek kızlarına sarılma anları ise duygulandırdı.

Çevredeki vatandaşları da tebessüm ettiren o anlar ise amatör bir kameraya yansıdı.