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'Karnaval çetesi' üyesi 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İzmir'de yakalandı

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İzmir'de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, 'karnaval çetesi' üyesi olduğu iddia edilen ve 46 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahsı yakaladı. Şahsın çeşitli suçlardan arama kaydı bulunuyor.

'Karnaval çetesi' üyesi olduğu iddia edilen ve 46 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs İzmir'de yakalandı.

İzmir'de Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında bir araçtan şüphelendi. Kovalamacanın ardından polis ekipleri, Kasımpaşa ışıklarında şüpheli aracı durdurdu. Aracın çalıntı ve aranan araç olduğu, araçtaki şüphelilerin S.Y ve K.Ç olduğu ve yapılan GBT sorgusunda herhangi bir olumsuzluğun olmadığı tespit edildi. Daha sonra polis ekipleri, araçtaki kişilerden şüphelenerek tekrar kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde; kimliğini K.Ç. olarak beyan eden şüphelinin sürücü belgesinin sahte olduğu, asıl isminin M.Y. olduğu anlaşıldı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı

Öte yandan 'karnaval çetesi' üyesi olduğu iddia edilen M.Y adlı şüphelinin yapılan GBT sorgusunda; resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak suçlarından toplamda 46 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ayrıca S.Y adlı şüphelinin, eşi M.Y'ye ait olan 7 adet sim kartını polis ekiplerine teslim ettiği belirtildi. Şüpheliler ise gerekli işlemlerinin yapılması için Menemen Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

'Karnaval Çetesi'

'Karnaval çetesi' olarak bilinen çete ise 2 bin kişinin çeşitli bankalardaki hesaplarını, internet aracılığıyla gönderdikleri virüs programlarıyla ele geçirmesi suçundan 2008 yılında çökertilmişti. Ayrıca şebekenin 7 milyon liralık vurgun yaptığı ve paraları Rio Karnavalı'nda harcadığı öğrenilmişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Menemen İzmir Dolandırıcılık Yakalama Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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