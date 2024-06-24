Karlıova'da Ticari Taksi Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karşıdan karşıya geçerken ticari taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Ulu Cami önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 T 0574 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL