Karlıova'da Ticari Taksi Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, ticari taksinin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Karlıova ilçesi Ulu Cami önünde meydana geldi. Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karşıdan karşıya geçerken ticari taksinin çarptığı 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Karlıova ilçesi Ulu Cami önünde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 12 T 0574 plakalı ticari taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi edilmek üzere Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİNGÖL