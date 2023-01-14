Karlıova'da hafif ticari araç elektrik trafosuna çarptı 3. Sayfa Haberleri Karlıova'da hafif ticari araç elektrik trafosuna çarptı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar kazayı da beraberinde getirdi. Karlıova'da hafif ticari araç elektrik trafosuna çarptı BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar kazayı da beraberinde getirdi. Kar nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarptı. Kaza, Kanireş Mahallesi Köz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 21 ABZ 177 plakalı hafif ticari araç etkili olan kar yağışı sonrası yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki elektrik trafosuna çarparak durabildi. Kazada sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edilirken, araçta ve trafoda hasar meydana geldi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karlıova Tragger Bingöl 3. Sayfa Haberler

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