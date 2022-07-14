Karlıova'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı - Haberler

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Karlıova'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karlıova'da boğulma tehlikesi geçiren kardeşler kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde serinlemek için suya giren 2 kardeş, çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde serinlemek için suya giren 2 kardeş, çevredeki vatandaşların yardımıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, dün serinlemek için ilçeye bağlı Karabalçık köyündeki dereye giren 2 kardeş, akıntıya kapıldı. Suda çocukların çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar hemen dereye atlayarak 2 kardeşi de kurtardı. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, kardeşleri önce ilçe devlet hastanesine oradan da Elazığ'a sevk edildi.

Boğulma tehlikesi atlatan kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karlıova Bingöl 3. Sayfa Haberler

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