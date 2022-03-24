Karlıova'da 4 ikamete giren hırsız tutuklandı - Haberler

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Karlıova'da 4 ikamete giren hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karlıova'da 4 ikamete giren hırsız tutuklandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 ikamete girerek hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4 ikamete girerek hırsızlık yapan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "2021 yılı son ayları ve 2022 yılı ilk aylarında Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayları ile ilgili olarak, Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda 4 adet ikamete girdiği tespit edilen M.B. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Karlıova, Bingöl, 3. Sayfa, Haberler

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