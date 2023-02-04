Karlı yolda devrilen tır, yolu trafiğe kapattı 3. Sayfa Haberleri Malatya-Sivas karayolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen tır yolu trafiğe kapatırken, kazada yaralanan olmadı. Malatya- Sivas karayolunda kar nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen tır yolu trafiğe kapatırken, kazada yaralanan olmadı. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun kar yağışı zaman zaman ulaşımda da aksaklıklara yol açıyor. Malatya-Sivas karayolu Yazıhan ilçesine bağlı Karaca Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde yaşanan kazada, A.A. idaresindeki 02 ABZ 917 plakalı tır, yolun kardan dolayı kayganlaşması sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanmazken, araçta bulunan fındık kabuğu dolu çuvallar yola savruldu. Jandarma ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, kısmet trafiğe kapanan yol ise tırın çekici ile kaldırılması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Malatya Sivas 3. Sayfa Haberler

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