Karıştığı suçtan aranan kadın balkondan atladı

Afyonkarahisar'da karıştığı bir suçtan aranması olan kadın, polisten kaçarak çıktığı binanın balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Polisin ikna çabaları sonuçsuz kalınca kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Karıştığı suçtan aranan kadın yakalanacağını anlayınca balkondan atladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da karıştığı bir suçtan aranması olan ve polisten kaçan kadın, çıktığı 2 katlı binanın balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Polisin intihardan vazgeçiremediği kadın yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dairecep Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta devriye gezen polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurarak kimlik sorgulaması yapmak istedi. Bunu gören kadın polisten kaçarak iki katlı bir eve girdi. Ardından evin balkonuna çıkan kadın, çevresine tehditler savurarak polislerin olay yerinden uzaklaşmasını, aksi taktirde aşağı atlayacağını söyledi. Polisler ise kadını ikna ederek çıktığı yerden indirmek için müzakere başlattı. Ancak kadın ikna talebine olumsuz karşılık verdi. Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuçsuz kalınca kadın yaklaşık 7 metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı. Yaralanan kadın, olay yerinde bekletilen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi altına alınmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis tarafından başlatılan inceleme devam ederken, polise yakalanmak yerine intihara teşebbüsü tercih eden kadının 29 yaşındaki S.K. olduğu tespit edildi.