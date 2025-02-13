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Aksaray'da Eşinin Şikayetçi Olması Sonrası Daireyi Ateşe Verdi

Aksaray'da Eşinin Şikayetçi Olması Sonrası Daireyi Ateşe Verdi
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Aksaray'da S.D., eşinin kendisinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği sırada, kayınvalidesinin evine giderek daireyi ateşe verdi. Tartışma sonrası sinirlerine hakim olamayan S.D., çamaşırlığı ateşe vererek kaçtı. Yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek halı ve dolaba da sıçradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi, yangın kontrol altına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da eşiyle tartışan adam, eşinin kendisinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği sırada kayınvalidesinin evine giderek daireyi ateşe verdi.

Olay, Meydan Mahallesi Şehit Ethem Sancar Sokak Tokoğlu Sitesi B Blok giriş kattaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitmek için evden çıktı. Sinirlerine hakim olamayan S.D. kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından şahıs evden çıkarak kaçarken, tutuşan çamaşırlardaki alevler kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Acil Afet Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden kontrol altına alırken, polis ekipleri kaçan şahsın peşine düştü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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