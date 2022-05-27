Karısını sopayla dövdü, polisten kaçamadı - Haberler

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Karısını sopayla dövdü, polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karısını sopayla dövdü, polisten kaçamadı

Tekirdağ'da eşini sopayla döven adam, kapıdan adım atar atmaz polise yakalandı.

Tekirdağ'da eşini sopayla döven adam, kapıdan adım atar atmaz polise yakalandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi Han Arka Sokak'taki bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, A.T. isimli kişi, kötü alışkanlıklarına sinirlenen eşi G.T. ile tartışma yaşadı. Münakaşa kavgaya dönüşünce öfkesinden deliye dönen adam, karısına sopayla saldırdı.

Başına sopa vurulan kadın yaralanırken, polisten yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, saldırgan kocayı kapıdan dışarıya adım atar atmaz yakaladı.

Yaralı kadın Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, dayakçı koca ise polis tarafından karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

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