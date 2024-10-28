Üye Girişi
Haberler

Karısını, Kayınvalidesini ve Kayınbiraderini Öldüren Sanık: "Çok Pişmanım"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da, çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştığı eşini, kayınvalidesini ve engelli kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren Özgür Durmuş, duruşmada yaptıklarından pişman olduğunu belirtti. Savcı, sanığa üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Karısını, kayınvalidesini ve kayınbiraderini öldüren sanık, "Çok pişmanım"

ADANA - Adana'da, çocuklarının devlet korumasına verilmesi nedeniyle tartıştığı eşini, engelli kayınbiraderini ve kayınvalidesini bıçaklayarak öldürüp, kayınpederini de yaralayan Özgür Durmuş hakkında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanık Durmuş'un, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bir kez de müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Davanın duruşmasında sanık Durmuş, "Kayınbabam ve kayınvalidem bana 'Senin şerefin yok' ve 'Deyyuz' gibi hakaretlerde bulunup, tokat atıyorlardı. Ayrıca yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı." iddiasında bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde 3 Mayıs 2023'te yaşanan olayda, Suriye asıllı Türk vatandaşı Özgür Durmuş, evde eşi İptihel Baba ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Durmuş, eşi ile evde bulunan kayınvalidesi İnaye Hellak ve bedensel engelli kayınbiraderi Muhammed Baba'yı bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Muhammed Zeki Baba'yı da yaraladı. Olaydan sonra tutuklanan Özgür Durmuş, hakkında Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis cezası istemiyle açılan duruşmada yargılanmaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Durmuş cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri ile katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada, tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Durmuş, "Ben cinayeti işlemek istemedim. Çok pişmanım." dedi.

"Senin şerefin yok savunması"

Durmuş, kayınbabası Muhammed Zeki Baba ile kayınvalidesi İnaye Hellak'ın yemeklerine ilaç koymak suretiyle kendisini delirtmeye çalıştıklarını iddia ederek, "Kayınbabam ve kayınvalidem bana 'Senin şerefin yok' ve 'Deyyuz' gibi hakaretlerde bulunup, tokat atıyorlardı. Ayrıca yemeğime ilaç koyarak beni delirtmek istiyorlardı. Bundan dolayı ben olay anında kendimde değildim. Ben kendime geldiğimde de hemen ambulansı aradım. Suriye'ye de kaçabilirdim ama kaçmadım ve kendim gidip teslim oldum. Cinayeti işlemek istemedim. Çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, sanığın, eşini, kayınvalidesini ve kayınbiraderini nitelikli öldürme suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, kayınbabası Muhammed Zeki Baba'yı ise öldürmeye teşebbüs etmek suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, verilecek kararla birlikte tutukluluğunun devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Özgür Durmuş'un tutukluluğunun devamına karar verip, taraflara esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Karısını, Kayınvalidesini ve Kayınbiraderini Öldüren Sanık:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Aile İçi Şiddet Politika Cinayet 3-sayfa Hukuk Adana Yargı Suç

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, ağzındaki baklayı çıkardı

 Sonuçlar bir hayli düşündürücü! İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

İşte CHP lideri Özel'in masasındaki son anket

 Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti

Yol ortasında yaptığı hareket 'İnsanlık ölmüş' dedirtti
Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş

Ameliyatı yapan kişi ne doktor ne de hemşireymiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Yıldırım, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Keçiören, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 29 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Antalya elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Muratpaşa, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Emre Kaplan kimdir, sağlık durumu ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 29-30 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hasan Arat'ın şöförü ne yaptı? Hasan Arat'ın şöförü Sezgin Günler kimdir? Sezgin Günler gözaltına alındı mı? Kaşarlaşmış ne demek? Kaşarlanmak anlamı ne? 30 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, İkizler, Kova, Balık burcu yorumu! 30 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.