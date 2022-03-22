İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Karısına bıçakla ve makasla saldıran koca tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 4 çocuk annesi karısına hem bıçakla hem de makasla saldırarak yaraladığı iddia edilen yabancı uyruklu koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Naseer M.I.A.S.evlerinde tartıştığı 4 çocuk annesi eşi Noor H.M.A.A.'ya önce bıçakla daha sonra da makasla saldırarak yaraladı. Yaralı kadın ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların hayati tehlikesi olduğuna dair rapor verdiği Iraklı kadın kocasından şikayetçi olmadı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Naseer M.I.A.S. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Polis olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 bıçak ile 1 makasa el koydu.

Polisteki sorgusu tamamlanan Iraklı koca, "kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Naseer M.I.A.S., "Eşimle tartıştık. Ben de makası kendisine doğru salladım" dedi.

Mahkemece tutuklanan Naseer M.I.A.S. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.