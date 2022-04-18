Karışımlı kaçak akaryakıtı satamadan yakalandı - Haberler

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Karışımlı kaçak akaryakıtı satamadan yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karışımlı kaçak akaryakıtı satamadan yakalandı

Denizli'de aracında plastik tanklarla 1500 litre karışımlı kaçak akaryakıt taşıyan şüpheli yakalandı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de aracında plastik tanklarla 1500 litre karışımlı kaçak akaryakıt taşıyan şüpheli yakalandı.

Denizli'de 'Akaryakıt Kaçakçılığı' ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla, bir araç içerisinde yapılan kontrol ve aramalarda renk, koku, yoğunluk ve görünüm itibariyle 2 adet plastik tank içerisinde toplam bin 500 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa" muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Karışımlı kaçak akaryakıtı satamadan yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Akaryakıt, Tragger, Denizli, 3. Sayfa, Haberler

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