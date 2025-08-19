Karısı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde karısının bıçakladığı adam 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 4 Ağustos 2025'te ilçeye bağlı Şehitlertepesi Mahallesi 3635 Sokak'taki evde meydana geldi. İddiaya göre, M.B., kocası Ahmet Can B.'yle (25) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine mutfaktan bıçağı alan M.B., kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Koca, haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Yoğun bakımda 15 gün yaşam mücadelesi veren Ahmet Can, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı eş M.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin 12 Haziran 2025 tarihinde evlendiği öğrenildi. - MERSİN