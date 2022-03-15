Karı-koca uyurken eve hırsız girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karı-koca uyurken eve hırsız girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Karı-koca uyurken eve hırsız girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3. katın balkonundan binaya giren hırsız, uykuda olan ev sahibi ve eşinin paralarını çaldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde 3. katın balkonundan binaya giren hırsız, uykuda olan ev sahibi ve eşinin paralarını çaldı.

Olay, Altınkaya Mahallesi İpek Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın yanında yapımı devam eden inşaattan 3. katta oturan B.D.'ye ait daireye giren henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, eşiyle birlikte yatak odasında uyuyan B.D.'nin cebindeki cüzdanı ve eşinin çantasında bulunan paraları çaldı. Sabah uyandığında içindeki paralar alındıktan sonra balkona atılan cüzdanını bulan B.D. polisi arayarak ihbarda bulundu. B.D., cüzdanında 120 TL olduğunu ve eşinin çantasındaki paranın ise ne kadar olduğunu bilmediğini söyledi.

Olay yerine gelen ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Karı-koca uyurken eve hırsız girdi

Karı-koca uyurken eve hırsız girdi

Karı-koca uyurken eve hırsız girdi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title