Karı-koca sahte para ve uyuşturucuyla yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de evli çiftin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de evli çiftin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve sahte para ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Düzce'ye gelerek piyasaya uyuşturucu madde ve sahte para süreceği değerlendirilen karı ve kocayı yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda 2 bin 350 dolar, 50 Euro ve 900 lira sahte para ile 30 sentetik hap, 1 gram kokain, 7 gram metamfetamin ve 4 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Koca 'parada sahtecilik' suçundan tutuklanırken, kadın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - DÜZCE