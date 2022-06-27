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Karı koca hırsız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karı koca hırsız yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde karı koca çift tarladan çaldıkları sulama malzemeleriyle birlikte yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde karı koca çift tarladan çaldıkları sulama malzemeleriyle birlikte yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çobanlar ilçesi Bedesten mevkiinde ekili arazisi bulunan 3 ayrı şahsa ait tarladaki sulama malzemelerinin çalındığı yönünde ihbar aldı. Jandarma ekiplerince bölgede yapılan araştırma ve teknik inceleme sonucunda olayın faillerinin 7 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan O.Ç. ve eşi D.Ç. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların adresinde ve aracında yapılan aramada, 86 adet yağmurlama, 3 adet plastik boru ve 3 adet plastik dirsek ele geçirilirken, malzemelerin tamamı sahiplerine teslim edildi.

Meydana gelen olay ile ilgili O.Ç., isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Jandarma 3. Sayfa Haberler

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