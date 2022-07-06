Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı - Haberler

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Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı

Tekirdağ'da eşler arasında yaşanan tartışma sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'da eşler arasında yaşanan tartışma sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'da karı koca arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Eşlerin birbirine bıçakla saldırması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedrettin Ç. ve eşi Dudu Ç., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, eşler birbirine bıçakla saldırdı.

Birbirlerini yaraladılar

Kavgada Bedrettin Ç. elinden yaralanırken, Dudu Ç. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Bedrettin Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine sevk edildi, Dudu Ç. ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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