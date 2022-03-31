Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi - Haberler

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Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kargoyla gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahsa kargo ile gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, jandarma ekiplerinin operasyonunda ele geçirildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir şahsa kargo ile gelen bin 500 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, jandarma ekiplerinin operasyonunda ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gümrük kaçağı elektronik sigara ticaretine yönelik yürütülen çalışmalarda, F.K.A. isimli şahsa kargo aracılığı ile elektronik sigara gönderileceği bilgisinin alınması üzerine 2 adet kargo kolisi açıldı. Yapılan aramada bin 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Antalya, Alanya, Sigara, 3. Sayfa, Haberler

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