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Kargocu yalanına inanıp kapıyı açtı, dehşeti yaşadı

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Kargocu olduğunu söyleyerek girdiği evde kadını darp eden maskeli hırsız, 1,5 yaşındaki çocuğunu kaçırmakla tehdit edip 5 adet altın ve 2 küpeyi alarak kaçtı

Kargocu yalanına inanıp kapıyı açtı, dehşeti yaşadı

Kargocu olduğunu söyleyerek girdiği evde kadını darp eden maskeli hırsız, 1,5 yaşındaki çocuğunu kaçırmakla tehdit edip 5 adet altın ve 2 küpeyi alarak kaçtı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kargocu olduğunu söyleyerek kapıyı açtırdığı genç kadını darp eden maskeli hırsız, genç kadına 1.5 yaşındaki kızını kaçırmakla tehdit ederek evde sakladığı altınların yerini söyletti.

Akıllara durgunluk veren olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi 3532. Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ikamete hırsız girdiği ve evde bulunan bir kadının darp edildiği ihbarı üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve sağlık ekipleri alarma geçti. Verilen adrese giden ekipler, Ayşe Demirtaş'ın başından darbe aldığını belirledi. Genç kadın, 1.5 yaşındaki kızı ile birlikte evde otururken kapının çaldığını, kapıdaki kişinin 'kargocu' olduğunu belirterek kapıyı açtırdığını belirtti. Kapıyı açması ile birlikte şahsın kafasını duvara vurduğunu ve kısa süreli baygınlık geçirdiğini söyleyen Demirtaş, kendisine geldiğinde evin talan edildiğini gördüğünü belirtti. Darmadağın olan evde maskeli kişinin altınları bulamadığını belirten Demirtaş, odada yatan çocuğu alıp götüreceğini söylemesi üzerine çocuğuna zarar gelmemesi için altınların yerini gösterdiğini söyledi. Yüzünde maske, elinde eldiven olduğu belirtilen hırsızın genç kadının gösterdiği yerden 5 adet altın ve 2 küpeyi alıp kaçtığı öğrenildi.

Başına darbeler alan Ayşe Demirtaş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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