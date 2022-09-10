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Kargo tırında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Mersin'de alınan bir istihbarat üzerine durdurularak arama yapılan kargo tırında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Mersin'de alınan bir istihbarat üzerine durdurularak arama yapılan kargo tırında 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada doğu illerinden kargo yöntemiyle birden fazla batı şehrine uyuşturucu sevkıyatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip çerçevesinde kargo tırını takibe alan ekipler, Mersin girişinde durdurdu. Detaylı inceleme için emniyete götürülen tırda narkotik köpeği vasıtasıyla yapılan aramada 5 farklı kargo paketi içerisinde toplam 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Kargonun göndericisi ve gerçek alıcısının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Mersin 3. Sayfa Haberler

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