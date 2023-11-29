Kargo şubesinde dehşet anları kamerada: Tartıştığı kargo şirketi çalışanına kurşun yağdırdı

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir şahıs, tartıştığı kargo şirketi çalışanına kurşun yağdırdı.

Olay, Ortahisar ilçesi Toklu Mahallesi'ndeki Sürat Kargo şubesinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile tartıştığı iddia edilen Y.A. (33), kargo şubesinin önünde içerisinde kargo paketlerinin bulunduğu çuvala tekme attı. Olayı gören kargo çalışanları, yanına gittikleri şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından çıkan kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Y.A., bir süre sonra kargo şubesinin bulunduğu binada yaşadığı daireye çıkıp tabancasını aldı. Elindeki tabanca ile kargo şubesine giren Y.A., burada kargo personeli Resul Y. ile tartışmayı sürdürdü. Kargolarını teslim etmek isteyen vatandaşların da bulunduğu şubede silah doğrultan Y.A., tartıştığı Resul Y.'yi dışarıya çıkarmak istedi. Bir süre daha kargo personeli ile tartışan Y.A.'nın dışarıya çıkarak ateş etmesinin ardından vatandaşlar kargo şubesinden ayrılmak istedi. Daha sonra silahını ateşleyen Y.A., 7 el ateş etti. Kargo personeli kaçarak kurşunların hedefi olmaktan kurtulurken, tekrar kargo şubesine giren Y.A. tekrar silah doğrulttuğu Resul Y.'nin boğazını sıkmaya çalıştı. Kargo personeli A.G.'nin de araya girmesiyle şahıs tabancası ile kargo şirketinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, dışarıya çıkan Y.A. bir süre daha kargo şubesine silah doğrultu. Kargo şubesi çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince Y.A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan tabanca ve 5 adet fişek ele geçirilirken, yapılan incelemede 4 adet boş kovan tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.